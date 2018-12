Vandalismi e party a base di alcol e droga: è allarme baby gang

di Raffaella D'Adderio

CIVITANOVA­ - Il quartiere di San Gabriele torna ad essere la zona “rossa” frequentata da teppisti in erba. Varie bande di ragazzini hanno turbato la quiete dei residenti in questi ultimi 3 o 4 anni, ma era sembrata un deterrente la recente demolizione di un gazebo in legno, luogo di ritrovo di giovani spacciatori e sbandati. L’incubo però non è finito, ha solo cambiato forma. Nel mirino delle baby gang sono finite le palazzine di via Friuli che, un anno fa, erano state già teatro di atti vandalici e bivacchi di cui si erano resi protagonisti dei giovanissimi.