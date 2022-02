Dopo il raid contro la Lega uova lanciate anche contro la sede del Partito democratico

CIVITANOVA - Sta diventando ormai una sorta di moda deprecabile a Civitanova quella del lancio di uova contro le sedi di partito. Venerdì era toccato alla vetrina della sede della Lega civitanovese che, per bocca dei vertici provinciali e locali ha annunciato che sporgerà denuncia contro ignoti, condannando in modo risoluto il gesto. Ieri invece il lancio di uova è stato riservato alla sede locale del Pd, situata in via Mameli.

Ignoti imbrattato i vetri del piano terra del quartier generale dem. A dare la notizia dell’accaduto, tramite un post su Facebook, è stata la neo segretaria cittadina Pd Lidia Iezzi che, come documentano le foto apparse sul social, si è munita di stracci, secchio e scopa e ha pulito le vetrate.

«Abbiamo anticipato le pulizie di primavera - ha commentato scherzosamente la referente democrat -. Anche la nostra sede è stata bersagliata dal lancio di uova, ma non faremo denunce, abbiamo deciso di prenderla con ironia. Spiace solo che l’anonimo (o gli anonimi, ndr) ammiratore non abbia scelto una forma di dialogo più civile per confrontarsi. Ci preme però una raccomandazione, quella di non sprecare cibo, perché è davvero un peccato. Per il resto siamo sempre aperti al confronto e al dialogo».

