CIVITANOVA Lo cercavano da tre anni, alla fine lo hanno trovato a casa di un parente: è finito in carcere a Montacuto un 34enne italiano, su di lui pendeva un ordine di carcerazione dal 2021. L’attività è stata condotta dai carabinieri della stazione di Morrovalle che sabato scorso hanno tratto in arresto il 34enne, resosi irreperibile dal 2021 quando era stato colpito da un ordine di carcerazione per delitti contro la famiglia.

L’attività

Sottrattosi alla giustizia per quasi tre anni, dopo una mirata attività di ricerca svolta dai militari l’uomo è stato individuato nell’abitazione di un parente nella periferia del paese. Dopo le formalità di rito è stato condotto al carcere di Montacuto ad Ancona dove dovrà espiare una pena di un anno e sette mesi di reclusione. A Recanati invece i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un italiano di 56 anni, anche lui colpito da un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio. Resosi responsabile di numerose truffe, l’uomo dovrà scontare una pena di 7 anni.

A Porto Potenza

A Porto Potenza, invece, i militari della locale stazione hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione arrestando una donna di 78 anni resasi responsabile del reato di bancarotta fraudolenta. Data l’età (il limite massimo per scontare la pena in carcere è di 70 anni) sconterà la detenzione di tre anni nella propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. I tre arresti rientrano nell’ambito dell’attività preventiva e di polizia giudiziaria condotta nel fine settimana appena trascorso dai carabinieri della Compagnia di Civitanova guidata dal capitano Angelo Chiantese che hanno controllato complessivamente circa 100 automobilisti elevando numerose contestazioni per violazioni al codice della strada e in un caso sequestrando l’auto del trasgressore.

Inoltre sono state deferite all’autorità giudiziaria due automobilisti che sorpresi alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica sono stati sottoposti ad alcoltest che ha dato esito positivo. Per entrambi è scattato, conseguentemente anche il ritiro della patente di guida. I controlli del territorio vengono svolti puntualmente e vengono potenziati nel fine settimana per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini sia su strada che non.