Ubriaco barcolla in centro senza mascherina e reagisce ai poliziotti che gli chiedono i documenti: denunciato

CIVITANOVA - Ubriaco e senza mascherina, girava per il centro con andatura barcollante. Qualcuno, vedendolo in quello stato, ha chiamato la polizia e l’uomo, un quarantenne che risulta essere residente fuori Civitanova, è finito nei guai dopo aver reagito in malo modo agli agenti che gli avevano chiesto i documenti per l’identificazione.

È stato, infatti, denunciato per ubriachezza molesta e per resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno, quando un uomo è stato fermato dagli agenti della Volante del commissariato. Girava per strada farfugliando qualcosa e si capiva che aveva alzato un po’ troppo il gomito.

Gli agenti del commissariato di polizia gli hanno chiesto, come da prassi, le sue generalità, ma il quarantenne ha cominciato a rispondere in maniera arrogante e aggressiva. Inoltre, non aveva con sé la mascherina. Così gli agenti della Volante lo hanno fatto salire in auto e lo hanno condotto negli uffici del commissariato per le procedure di rito. È stato, come si diceva, denunciato per ubriachezza molesta e per resistenza a pubblico ufficiale e anche sanzionato per non aver rispetto le norme anti-Covid, non avendo con sé il dispositivo di protezione da indossare per coprire bocca e naso quando si è in giro.

