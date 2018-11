Si tuffa in mare per farla finita: ragazza salvata dai pescatori magrebini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Decisa a togliersi la vita si immerge nelle acque del porto di Civitanova, soccorsa all’alba una giovane donna. È successo intorno alle 5 del mattino nella zona portuale, nello specchio di mare di fronte ai cantieri navali. La giovane, una ventiquattrenne romena, è stata messa in salvo da due pescatori magrebini che stavano facendo la loro attività di pesca. La ragazza era entrata in acqua. Lì, fortunatamente, è ancora bassa. Vedendola in quelle condizioni, i due pescatori l’hanno portata a riva e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Verde e la polizia.