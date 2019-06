Travolse un 15enne in bici: era â€‹ubriaco quattro volte oltre il limite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si era messo al volante della sua auto con un tasso alcolico quattro volte superiore rispetto al limite consentito l’uomo che, domenica pomeriggio, intorno alle 18, ha urtato un quindicenne in sella alla sua bicicletta. Il ragazzino, dopo le prime cure prestate all’ospedale di Civitanova Alta, è stato trasferito al Salesi di Ancona. Non è in pericolo di vita, per fortuna, ma ha riportato un trauma piuttosto serio ad una vertebra in seguito alla caduta. Mentre per il conducente è scattata la denuncia. I carabinieri della Compagnia di Civitanova hanno denunciato l’uomo per guida in stato di ebbrezza. La vettura, come da prassi in circostanze del genere, è stata sequestrata.