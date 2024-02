CIVITANOVA - Tragedia all'ospedale di Civitanova, un neonato è morto subito dopo il parto. Ieri sera la mamma, 36enne marocchina, era stata ricoverata in ospedale dopo l'inizio del travaglio. Il medico di turno ha deciso di procedere con il parto cesareo, ma il bambino è nato ipotonico e non si è più ripreso. L'Ast svolgerà l'autopsia e un audit clinico per capire le cause del decesso.