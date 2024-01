CIVITANOVA Blitz della Guardia di finanza in un opificio civitanovese, scoperta una maxi piantagione illegale: sequestrati 850 grammi di marijuana e 216 piantine della stessa sostanza insieme a tutta l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione. Un trentunenne civitanovese è finito in manette. L’attività, che si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo a quelli connessi all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, porta la firma dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO Nella serra laboratorio sequestrate 216 piante di marijuana a Civitanova

Il blitz

La marijuana e tutta l’attrezzatura sono state sottoposte a sequestro e l’uomo, ritenuto responsabile della coltivazione, è stato arrestato in flagranza per il reato di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Dell’esito dell’accertamento è stato informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi e, su disposizione del magistrato, il 31enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. Così ieri mattina il civitanovese è stato condotto in Tribunale dinanzi al giudice per le indagini preliminari Giovanni Maria Manzoni. Il gip ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura dell’obbligo di firma quotidiano e dell’obbligo di dimora a Civitanova. Ma l’indagine non è conclusa. Ora sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per ricostruire l’illecita filiera e individuare i collegamenti del 31enne con eventuali altre persone. L’operazione di servizio si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo finalizzato a prevenire e contrastare i traffici illeciti e «rientra – evidenzia il Corpo – tra i prioritari compiti della Guardia di finanza la quale opera costantemente a salvaguardia della vita umana, concorrendo a tutelare l’ordinata e civile convivenza sociale, nonché la sicurezza pubblica».