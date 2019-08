Scoppia un incendio nel ristorante di sushi: due intossicati all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Fumo e fiamme dalla cella frigorifera di un ristorante, in due finiscono all’ospedale: avevano cercato di domare un principio di incendio, ma hanno respirato del fumo e, così, in via precauzionale, sono stati portati al pronto soccorso per una visita. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.30, sul lungomare centro, davanti allo stabilimento balneare Il Veneziano.Il principio di incendio ha interessato la cucina di un ristorante, Sushi Keitan. Verso quell’ora i dipendenti erano al lavoro in cucina quando, secondo quanto è stato ricostruito, è stato messo qualcosa all’interno della cella frigorifera. Il principio di incendio è partito da lì. Quando i dipendenti si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno visto il fumo fuoriuscire dalla cella hanno immediatamente chiamato il 115. Sul posto è intervenuta la squadra dei pompieri del distaccamento di via Aldo Moro, che ha raggiunto a sirene spiegate il ristorante. Un attimo prima chi era in cucina ha cercato di limitare i danni e ha provato a spegnere le fiamme, respirando il fumo che si era sprigionato dalla cella frigorifera. Così è stata allertata anche una ambulanza. Due persone, infatti, sono rimaste intossicate.