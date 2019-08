Vandali contro Piazzarola bruciato disegno biancorosso Auto schivano le fiamme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Atto vandalico nella notte ai danni del sestiere della Piazzarola a poche ore dalla Quintana di Ascoli. Durante la cena propiziatoria del sestiere biancorosso, poco prima della mezzanotte si sono intraviste delle fiamme dal ponte: disegno in fiamme cosparso di benzina e auto che hanno schivato il fuoco rischiando di rimanere coinvolte nell'incendio. L'episodio è stato stigmatizzato da tutti gli altri sestieri. Proprio ieri sera era stato annunciato un messaggio affinchè la violenza resti fuori da una rievocazione conosciuta in tutta Italia come appunto è la Quintana di Ascoli. Nel disegno della Piazzarola la parte centrale riguarda le mani della creazione di Adamo di Michelangelo realizzata in particolare da Filiberto Caponi, artista restauratore di Arquata del Tronto, uno dei centri più colpiti dal terremoto del 2016. Lo stesso Caponi ha perso la casa e il laboratorio a causa del sisma. Il messaggio che c'è dietro le mani è legato al terremoto, ma non solo. «In un periodo dove i ponti crollano come i valori, ho voluto fare le mani della creazione di Adamo per un ponte che unisce e non crolla in termini di valori e speranze, ne abbiamo bisogno» aveva spiegato l'artista presentando l'opera.