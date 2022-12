​Civitanova, scoperta evasione per 470mila euro. Stretta anche sul lavoro in nero: 2 segnalazioni

CIVITANOVA MARCHE- 470mila euro occultati al fisco e due segnalazioni per lavoro "in nero". E' questo il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza svolta a Civitanova nei confronti di alcune imprese che operano nel settore del turismo. Le irregolarità riscontrate fanno riferimento al periodo estivo.

L'indagine

Nello specifico, i finanzieri hanno sottoposto a verifica fiscale un'agenzia di viaggio rilevando - tecnicamente - l'omessa presentazione della dichiarazione IVA a far data dall’anno d’imposta 2016 con la constatazione di una base imponibile sottratta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi, ammontante ad oltre 470mila euro. Inoltre, all'interno della stessa agenzia è stata accertata anche la presenza di un lavoratore non contrattualizzato per l'attività di segreteria. Un'analoga sanzione è stata comminata ai danni di uno stabilimento balneare ugualmente per aver assunto un cameriere senza regolare comunicazione.