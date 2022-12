Macerata, atti persecutori e spaccio: arrestato un uomo. Resterà in carcere fino al 2029 e poi sarà espulso

SARNANO- E' stato arrestato il 19 dicembre scorso, dai Carabinieri di Sarnano, un uomo di origini straniere classe 1980 condannato per atti persecutori già nel 2020 e in prova ai servizi sociali dal marzo 2022. Nell'ultimo mese la Corte di Appello di Perugia lo aveva condannato all'ulteriore pena di sei anni di reclusione oltre a 27mila euro di multa per il reato di spaccio.

La pena

Vista l'incompatibilità delle misure alternative, l'uomo dovrà scontare una pena residua di 7 anni e 4 mesi. Pertanto rimarrà in carcere fino al 2029 e poi verrà espulso dal territorio dello stato.