CIVITANOVA Il mondo del commercio civitanovese è in lutto, si è spento Enzo Biancucci. Storico gioielliere, aveva 93 anni appena compiuti, a dicembre. Se ne è andato, spegnendosi serenamente nella sua abitazione in via Sicilia, nella zona di Villa Pini, nella prima mattinata di ieri.

Conosciuto e apprezzato

Era molto conosciuto e apprezzato a Civitanova: un gentiluomo di altri tempi. Enzo Biancucci nel 1954 aveva fondato la gioielleria Biancucci, vetrina storica di corso Umberto I, ancora oggi punto di riferimento per tanti civitanovesi ma anche per molti clienti che provengono da fuori città, portata avanti dalla figlia Teresa. «Fino a prima del Covid ancora era molto presente in negozio – ha raccontato la figlia, Teresa Biancucci, che fa parte del direttivo dell’associazione dei commercianti civitanovesi Centriamo – Poi si è ritirato a vita privata, diciamo così, e l'attività la abbiamo portata avanti prima io e mia sorella, poi io. Era sempre molto informato su tutto quello che succedeva a Civitanova. Leggeva sempre i giornali, ci confrontavamo su molti temi, seguiva le vicende politiche della nostra città. Amava profondamente la sua Civitanova». «Ho appreso con dolore della scomparsa, all’età di 93 anni, di Enzo Biancucci, storico commerciante di Civitanova, titolare per anni della gioielleria lungo Corso Umberto – è il ricordo del sindaco Fabrizio Ciarapica - Sempre sorridente ed affabile, Enzo era un vero gentiluomo appassionato del suo lavoro, oggi portato avanti con professionalità dalla figlia Teresa. Ci mancheranno i suoi sorrisi e la sua gentilezza. Alla famiglia e a tutti i suoi cari giungano le mie più sentite condoglianze». I funerali di Enzo Biancucci saranno celebrati oggi pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di San Gabriele.