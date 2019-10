Schianto all'incrocio e l'auto finisce contro il recinto: donna estratta dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Schianto questa mattina all'incrocio tra via Campania e via Toscana: due persone finiscono al Pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova.L'incidente è avvenuto intorno alle 9,30, quando, per cause ancora la vaglio della Polizia locale, si sono scontrate una Fiat Qubo condotta da un uomo e una Suzuki Splash con alla guida una donna. Dopo l'urto la Suzuki è finita contro la recnizione di una casa. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la donna dalle lamiere dell'auto. Entrambi i conducenti sono stati portati al Pronto soccorso dai sanitari della Croce Verde, ma per fortuna le loro condizioni non detsrebbero particolari preoccupazioni.