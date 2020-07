Schianto sulla superstrada tra un autoarticolato e tre vetture, due i feriti

CIVITANOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti sulla SS 77 superstrada Val di Chienti allo svincolo zona industriale nel comune di Civitanova Marche direzione mare, per un incidente tra un autoarticolato e tre autovetture, delle quali due ribaltandosi causavano la chiusura della carreggiata. Due persone sono state trasportate presso l’ospedale di Civitanova Marche per le cure del caso. La causa dell’incidente è in via di accertamento da parte della competente autorità che ricostruirà la dinamica. © RIPRODUZIONE RISERVATA