Rissa tra parenti in pieno centro: serve lo spray urticante per dividerli

CIVITANOVA – Coppia aggredisce un parente in mezzo alla strada, in pieno centro. Interviene un carabiniere in borghese, che riesce a bloccare i due aggressori. Ma la vittima finisce comunque all’ospedale: per lui 25 giorni di prognosi. Uno dei due aggressori aveva in tasca anche un cacciavite.L’episodio è avvenuto in viale Matteotti. È lì che si sono incrociati una coppia, un uomo e una donna, 50 anni lui e 46 anni lei, e un loro parente, un uomo di 40 anni: tutti e tre sono originari del napoletano. Tra di loro ci sarebbero vecchie ruggini legate all’ambito familiare. Da qui l’aggressione, prima verbale poi fisica. Da quelle parti, in quel momento, passava per caso anche un carabiniere in borghese. Alla vista della furibonda sfuriata in mezzo alla strada il carabiniere è intervenuto subito. È stato necessario l’uso, da parte del militare in borghese, dello spray al peperoncino per riuscire a sedare le tre persone.