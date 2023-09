Sei tunisini nei guai per la rissa: per due anni Daspo Urbano dal lungomare di Civitanova. Uno era un sorvegliato speciale

CIVITANOVA - I carabinieri avevano identificato 6 persone per una rissa avvenuta a luglio, fuori da un locale sul lungomare di Civitanova.

In seguito all’attività istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura, nei confronti di questi sei indagati, che sono tutti tunisini, tra i 25 e 40 anni, con precedenti di polizia, tra cui uno già sorvegliato speciale, sono stati emessi dal Questore di Macerata altrettanti Dacur - divieto di accesso e stazionamento nei pressi del locale pubblico ove era avvenuta la violenta rissa e di tutti quelli vicini del lungomare Piermanni, per due anni.