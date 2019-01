Prima la rissa nel locale ​poi le mattonate fuori: due ragazzi denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Lanciano sassi contro i buttafuori, le auto e le finestre della case e poi sfidano gli agenti di polizia, due giovani nei guai. Sono stati protagonisti di una vera e propria rissa tra i loro rispettivi gruppi davanti al Donoma: una notte di delirio, che ha messo in allarme i residenti, che è terminata con due denunce. Intorno alle 4 di ieri notte gli agenti della Volante del commissariato sono intervenuti all'esterno del Donoma, su segnalazione degli addetti alla sicurezza del locale. Poco prima, infatti, due ragazzi, ognuno con il rispettivo gruppo di amici, avevano dato vita ad una violenta rissa. Decine di ragazzi avevano cominciato a darsele di santa ragione, poi erano scappati. Già prima, all'interno del locale, i due gruppi si erano messi a fare disordine, lanciando sedie e tavolini. Quando gli agenti del commissariato sono intervenuti hanno bloccato subito i due giovani. Secondo quanto è stato ricostruito, i due ragazzi, uno di 22 l'altro di 21 anni, si erano messi a lanciare mattoni, trovati nei paraggi, contro gli addetti alla sicurezza. Poi si sono scagliati contro le automobili in sosta e le abitazioni circostanti, creando paura tra i residenti e facendo anche danni. Quando sono arrivati gli agenti di polizia i due hanno prima cercato di darsi alla fuga, come avevano fatto nel frattempo i loro amici, poi hanno cominciato ad avere un atteggiamento di sfida nei confronti dei poliziotti. Sono stati, comunque, bloccati e portati in commissariato. I due, il primo 22 anni con precedenti e il secondo 21 anni, di origini magrebine, con precedenti per guida in stato di ebrezza alcolica, entrambi residenti a Porto Recanati, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria er rissa, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.