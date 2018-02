Ripuliscono il pub e lasciano un piccone infilzato nel bancone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto al pub, i malviventi lasciano il piccone direttamente nel locale. Quasi una “firma” quell’arnese, che è stato abbandonato sul posto anche per evitare guai. Si è trattato di un vero e proprio blitz, messo a segno in una manciata di secondi. L’episodio è avvenuto l’altra notte e nel mirino dei ladri è finito il The Cavern Pub, nota attività che si trova sul lungomare centro, di fronte agli stabilimenti balneari. Di notte, probabilmente approfittando del fatto che in giro non ci fosse nessuno, ignoti armati di arnesi da scasso hanno forzato e scassinato la serratura della porta di ingresso del pub.In questo modo hanno fatto irruzione all’interno del locale e, una volta dentro, hanno puntato dritti dritti al bancone dove si trova il registratore di cassa. Lo hanno aperto e dall’interno hanno portato via il fondo cassa. I malviventi hanno agito in pochi secondi, incalzati dal suono dell’allarme che ha preso a suonare. E, dunque, non hanno avuto tempo di fare nulla, se non di prelevare il fondo cassa e scappare via di corsa. Hanno fatto perdere le loro tracce nel giro di pochissimo tempo. «Poca roba, alla fine hanno fatto più danni che altro», ha commentato Niccolò Cesaretti, che è il proprietario del pub.