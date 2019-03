Ragazza seguita e molestata da due stranieri si rifugia nella parrucchieria

di Chiara Marinelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Molestata e pedinata da due extracomunitari in scooter che le tagliano la strada: giovane scappa e, in lacrime, si rifugia in una parrucchieria, inseguita da uno dei due, sceso nel frattempo dal motorino. Sono stati momenti di grande paura per una giovanissima civitanovese. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 18.45, in via Ariosto, nel quartiere di San Marone.