CIVITANOVA «Aumentare in tre anni la raccolta differenziata per una Civitanova più bella e più pulita e incrementare i controlli contro i furbetti dei rifiuti». Sono le parole dell’assessore Giuseppe Cognigni, che da quest’anno si occupa anche di gestire i rapporti con il Cosmari.

Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro tra l’assessore Cognigni e i responsabili del Cosmari per programmare una serie di interventi e di obiettivi da portare avanti in sinergia. Primo tra tutti, quello di aumentare in tre anni la raccolta differenziata.



«Civitanova vuole diventare un modello di decoro e di raccolta differenziata – ha detto l’assessore Giuseppe Cognigni, commentando l’incontro al quale erano presenti insieme a lui anche Brigitte Pellei, nuovo direttore generale del Cosmari, Giuseppe Giampaoli, consigliere del cda, e Andrea Bernabei capo servizio – Si è trattato di un confronto utile nel corso del quale sono stati definiti obiettivi precisi sui quali lavorare fin da subito. Per quanto riguarda la differenziata, abbiamo raggiunto un buon risultato ma non dobbiamo fermarci. Differenziamo meglio, rispettiamo gli orari ed evitiamo gli abbandoni. Il primo obiettivo è quello di aumentare in tre anni la raccolta differenziata dal 70 al 73%».



«Saranno intensificati - ha annunciato l’assessore Cognigni - i controlli con la polizia municipale e in tal senso saranno utilizzate anche delle fototrappole, soprattutto nelle zone di periferia e nelle campagne. Stiamo studiando anche un modo per migliorare la raccolta dell’umido e quindi limitare il più possibile i cattivi odori che ne derivano. È chiaro che per raggiungere questo risultato serve un intento comune, una sorta di gioco di squadra dove l’amministrazione e il Cosmari faranno la loro parte ma dove anche i cittadini devono fare la loro prestando più attenzione alle regole e dimostrando maggior rispetto per la città». Continua il lavoro svolto fino a questo momento per quanto riguarda decoro e pulizia di ogni zona della città. È in corso di valutazione anche l’acquisto di un macchinario da utilizzare per la pulizia dei marciapiedi e delle strade.



«Oltre a ripulire - ha concluso l’assessore Cognigni - si dovrebbe imparare a non sporcare. Mi complimento per il servizio di pulizia che il Cosmari sta portando avanti, ma dobbiamo migliorare ancora di più». «Civitanova è un comune molto importante - ha detto, infine, Giuseppe Giampaoli del Cosmari - e questi incontri servono per confrontarsi e trovare insieme le soluzioni migliori ai problemi della città. Massima collaborazione, dunque, con il Comune di Civitanova sia sul fronte della differenziata sia sulla qualità ed il decoro urbano».