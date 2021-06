Lei avvia le pratiche per la separazione, lui la minaccia e l'aggredisce: a giudizio anche per violenza sessuale

CIVITANOVA - Lei avvia la procedura di separazione, lui la minaccia e l’aggredisce. Settantottenne civitanovese accusato di minaccia e violenza sessuale. La vicenda risale allo scorso anno quando, secondo la ricostruzione effettuata dalla procura – il fascicolo è del pubblico ministero Rosanna Buccini -, l’anziano in un’occasione avrebbe minacciato la moglie, una 34enne romena dalla quale si stava separando, dicendole: «Lo sai che l’acido fa male», mentre in un’altra occasione l’avrebbe aggredita stringendole il seno destro talmente forte da farla andare, per il dolore, al pronto soccorso. Quel giorno, spaventata per la propria incolumità, mentre si recava in auto all’ospedale, la donna aveva avvisato i carabinieri.

Le cure

Al pronto soccorsa fu curata con degli antidolorifici, in ospedale intervennero i militari a seguito della sua chiamata. La romena ai militari disse di aver già denunciato un paio di mesi prima il marito che dopo la richiesta di separazione l’avrebbe offesa e aggredita. Quel giorno però la 34enne sporse un’altra denuncia a seguito della quale era scattata la segnalazione alla Procura attivando contestualmente il Codice rosso, una procedura d’urgenza prevista dall’omonima legge del 2019 per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere. Sentita due giorni dopo la 34enne riferì di aver avviato la separazione legale dal marito tre anni prima ma di aver poi interrotto l’iter a seguito di un riavvicinamento, dopo qualche mese infatti lei era tornata a vivere con lui ma da separati in casa.

I dissidi

In quel contesto però sarebbero sorti frequenti dissidi tanto che lei aveva chiesto di nuovo la separazione. Ai carabinieri la donna aveva ripetuto che il coniuge era geloso e morboso nei suoi confronti, e che l’avrebbe invitata a occuparsi dei loro figli invece di lavorare, limitandone così l’indipendenza anche economica. Al termine delle indagini preliminari il pubblico ministero Buccini ha contestato all’anziano i reati di violenza sessuale e minaccia. A carico dell’uomo è stata fissata l’udienza preliminare che si terrà il prossimo 16 giugno davanti al giudice per l’udienza preliminare Claudio Bonifazi. La donna è tutelata dall’avvocato Marco Romagnoli del foro di Fermo, lui è invece difeso dall’avvocato Olindo Dionisi.

