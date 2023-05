Passeggia con la nipotina e accusa un malore: muore un uomo di 65 anni

CIVITANOVA - Accusa un malore mentre è a passeggio con la nipotina, muore un 65enne. Inutili i soccorsi, per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio in via Romagna, nelle vicinanze dell’incrocio con via Civitanova. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118.