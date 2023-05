Potenza Picena, travolta sui binari dal Frecciarossa: è grave, arriva l'eliambulanza. ​Secondo caso in pochi giorni

POTENZA PICENA - Investimento stamattina alla stazione di Porto Potenza. Per cause in corso di accertamento una donna è finita sui binari ed è stata travolta dal Frecciarossa diretto a Milano. Immediati i soccorsi, i sanitari del 118 hanno deciso per il trasferimento della donna in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri. E' il secondo episodio in pochi giorni: mercoledì scorso, all'alba, la ventenne Salima El Montassir è stata travolta e uccisa da un treno a Civitanova.