Le Marche più vicine con Milano: i Frecciarossa impiegheranno mezzora in meno per raggiungere il capoluogo lombardo

ANCONA- Presentata la Trenitalia winter experience 2023: «Marche, Ancona e Milano più vicine». Per i treni nazionali in circolazione nelle Marche, la nuova offerta invernale introduce una velocizzazione per 5 Frecciarossa sui 24 ogni giorno sono in circolazione sulla Linea Adriatica e fermano nelle Marche: i 5 Frecciarossa (8810/8814/8807/8811/8813) che verranno istradati sulla linea Alta velocità Bologna-Milano, diminuiranno i loro tempi di percorrenza tra la città lombarda e la Costa Adriatica fino a 30 minuti.

Le altre novità

I due Frecciabianca Roma-Ravenna - fermate a Pesaro, Falconara, Jesi, Fabriano - diventano Frecciargento.

Le novità per i treni del Regionale nelle Marche sulla programmazione offerta, concertata con la Regione (committente e programmatrice dei servizi ferroviari), vede un incremento dei servizi. Nelle Marche il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie al Contratto di Servizio sottoscritto da Trenitalia con la Regione. Cresce l'offerta per Aeroporto e Ospedale Regionale: due nuovi treni festivi tra Ancona e Jesi con fermate a Castelferretti Aeroporto alle 17.20 (direzione Jesi) e alle 18.31 (direzione Ancona); fermate ad Ancona Torrette alle 17.07 (direzione Jesi) e 18.45 (direzione Ancona). Nuova fermata feriale a Castelferretti Aeroporto alle 19.09 dei giorni feriali al treno 19820 per Ancona. Nei giorni precedenti le Feste, circoleranno due nuovi treni straordinari tra Ancona e Bologna, per favorire lo shopping natalizio e i rientri per le festività.