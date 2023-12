Roseto, donna investita e uccisa da un Freccia Rossa: disagi sulla ferrovia adriatica

ROSETO DEGLI ABRUZZI - Tragedia questa mattina nei pressi della stazione ferroviaria a Roseto degli Abruzzi: una persona, forse una donna, è stata trovata morta investita da un treno. L’incidente è avvenuto alle 5.30. Ad investire la vittima è stato il Freccia Rossa Pescara-Milano. Stando a quanto si è riusciti a comprendere, la zona era ancora buia quando il macchinista del treno si è trovato davanti a questa persona. L’impatto è stato violentissimo e il corpo è risultato semi-dilaniato.

A lanciare l’allarme è stato proprio il conducente del treno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 di Giulianova, ma ovviamente il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Poi sono arrivati gli agenti della Polfer che hanno fatto intervenire la scientifica da Teramo. Successivamente sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione e una squadra dei vigili del fuoco. In queste ore si cerca di identificare la presunta donna che non portava con sé documenti. Al momento non risultano denunce di persone scomparse.