Il look da sogno di Rihanna ha un tocco di Made in Marche con l'abito di "The Attico", firmato dalla civitanovese Giorgia Tordini

CIVITANOVA - C'è un tocco di "Made in Marche" nel fantastico look che Rihanna ha scelto per la festa pre-matrimoniale dell'uomo più ricco del'India. Come rivela Cosmopolitan, per la sua esibizione ha sfoggiati abiti di un brand italiano, The Attico, tra i più "caldi" nell mondo del glam. "The Attico" è il nome del marchio fondato da Giorgia Tordini, di Civitanova Marche (e più di 400mila follower su Instagram) che ne è anche creative director, e da Gilda Ambrosio, di Napoli. Il brand ha vestito Rihanna per la sua performance indiana e sembrerebbe che questi outfit siano stati realizzati su misura per la pop star. Giorgia Tordini è nata a Civitanova nel 1987 ed è una sorta di "figlia d'arte", il padre Piero, infatti era un designer calzaturiero. Tra Rihanna e The Attico, comunque, il felleing viene da lontano: già nel febbraio del 2002 la pop star aveva abbagliato i fotografi scilando sul red carpet, incinta e fasciata da una creazione di Giorgia e Gilda.

Il party

Dopo essere stata a Milano per la settimana della moda e aver fatto tappa nella romantica Venezia in occasione del suo 36esimo compleanno in compagnia del suo compagno di vita, il noto rapper A$AP Rocky, la cantante è volata in India per esibirsi alla festa pre-matrimoniale dell'uomo più ricco del Paese. Si tratta di Akash Ambani, figlio dell'imprenditore Mukesh Ambani, presidente della Reliance Industries, e nono uomo più ricco del mondo, che nel mese di luglio sposerà la compagna Radhika Merchant. La performance musicale comprendeva una scaletta di 19 canzoni e la pop star ha fatto ballare tutti i presenti conquistandoli con un look pazzesco, portando un tocco marchigiano in Asia.