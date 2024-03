CINGOLI La neve che non è caduta in pieno inverno ha deciso di fare capolino nei primi giorni di marzo. Prima sui Sibillini, dove era già scesa nei giorni scorsi, e poi - sotto forma di graupel - anche a Cingoli. Strade e tetti imbiancati sul Balcone delle Marche dove ieri, intorno a mezzogiorno, c’è stata la prima spolverata della stagione. Il graupel è la cosiddetta neve tonda, un tipo di precipitazione solida, costituita da granelli di ghiaccio bianchi e opachi di forma sferica.

Le precipitazioni

Subito dopo è arrivato un forte temporale. Nessun problema alla viabilità. Non c’è stato bisogno nemmeno dell’intervento dei mezzi spazzaneve. Qualche centimetro in più è stato registrato nella zona del crossodromo, senza nessun problema sulla strada panoramica che porta al Foro. La breve nevicata - subito spazzata via dalla pioggia - non ha risparmiato il Monte San Vicino che era stato lievemente imbiancato anche tra novembre e dicembre. Temporali sono stati registrati in tutta la provincia e in alcune zone dell’entroterra non è mancata la grandine. Intanto c’è chi spera di poter trascorrere un weekend sulla neve.

Buone notizie arrivano infatti dagli impianti di Frontignano a Ussita: «Dopo la pioggia dei giorni scorsi - hanno scritto i gestori su Facebook - ha ripreso un po’ a nevicare e sul campo scuola abbiamo 20 centimetri di neve. Possiamo confermare da venerdì (domani) a domenica l’apertura della seggiovia Saliere per salita e discesa, tapis roulant a servizio della pista Campo scuola e slittini. Al momento non è possibile aprire altre piste visto lo scarso innevamento». Gli impianti e rifugio Saliere saranno aperti dalle ore 8:30 alle 17. Operativo anche il noleggio sci direttamente alla partenza della seggiovia. Aperta anche la scuola sci e maestri per le lezioni.