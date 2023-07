CIVITANOVA In un anno 3.792 cessioni di droga, soprattutto cocaina ma anche eroina e qualche dose di hashish: un algerino finisce in carcere, per la compagna maceratese e un tunisino di Sant’Elpidio a Mare disposto l’obbligo di dimora, con loro sono indagati altri tre tunisini. È l’esito dell’attività di indagine che ha visto impegnati i militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civitanova (nella foto, da destra, il capitano Amicucci e il sottotenente Mucci).

Il 19 luglio scorso, infatti, i carabinieri del Norm e delle Stazioni dipendenti della Compagnia di Civitanova hanno eseguito tre provvedimenti di misura cautelare emessi dal gip del Tribunale di Macerata nei confronti di due uomini, un algerino di 34 anni, J.K., senza fissa dimora domiciliato a Corridonia e un tunisino di Sant’Elpidio a Mare, e di una donna maceratese di 36 anni, compagna dell’algerino. Il 34enne è stato arrestato e condotto in carcere a Fermo (è difeso dall’avvocato Domenico Biasco), mentre per gli altri due è stato applicato l’obbligo di dimora. Le indagini sono scattate lo scorso marzo quando i militari del Nucleo operativo hanno fermato a Civitanova nel quartiere San Gabriele uno scooter condotto dall’algerino.

La perquisizione

L’extracomunitario aveva alcune dosi di cocaina. Durante la perquisizione domiciliare nella casa dove viveva con la compagna, i militari trovarono, oltre agli strumenti utilizzati per confezionare la droga, più di 30mila euro in contanti nascosti in un’intercapedine del muro. Per i carabinieri si tratta del provento dello spaccio di droga realizzato dalla coppia nell’arco di un anno. I militari hanno ricostruito complessivamente 3.792 cessioni di droga, fra cui cocaina (più di 2.000 cessioni), eroina e qualche dose di hashish, per un guadagno illecito di oltre centomila euro. All’attività di spaccio della coppia avrebbero partecipato altri 4 uomini, tunisini, che avrebbero consegnato lo stupefacente ai clienti, tre lo avrebbero fatto occasionalmente, il quarto, il tunisino di Sant’Elpidio a Mare, con maggiore costanza.