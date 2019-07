Marchi contraffatti occhiali e bigiotteria: tre ambulanti nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Altra domenica di controlli in spiaggia per contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale: tre mila pezzi sequestrati in poco meno di due ore. Si trattava di merce contraffatta, borse e portafogli delle più note griffe internazionali ed italiane, ovviamente false, ma anche bigiotteria, braccialetti di stoffa, bandane e occhiali.L'operazione di domenica, che fa seguito a quella dello scorso fine settimana e sarà una delle tante in programma per tutta la stagione estiva, è scattata nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sul lungomare Nord. In azione c'erano gli agenti della polizia municipale, gli uomini della Capitaneria di Porto e i carabinieri. Fermati e portati presso gli uffici del Comando della polizia municipale per tutti gli accertamenti del caso tre uomini del Bangladesh