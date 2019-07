Ambulanti abusivi: maxi multe e centinaia di oggetti sequestrati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA PICENA - Lungo la costa portopotentina vigili in borghese e altri in divisa per la prevenzione ed il contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione. A seguito della domanda di contributo, corredato da progetto, presentata in Aprile e dopo aver superato con esito positivo il vaglio del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il comune di Potenza Picena ha ottenuto il finanziamento di 42 mila euro disposto dal Ministero dell’Interno.Il comandante del corpo della Polizia Municipale, Anna Mercuri, che ha seguito minuziosamente il progetto, ha inoltrato nei giorni scorsi alla Prefettura di Macerata un primo rendiconto dell’attività svoltasi sulle nostre spiagge: 7 verbali di sequestro amministrativo a carico di ignoti (in quanto la persona in possesso di merce abusiva è fuggita abbandonando la stessa merce) e 563 beni sequestrati. A questo si aggiunge l’operazione di Polizia Locale di quest’ultimo fine settimana sull’arenile nord di Porto Potenza Picena che ha portato all’identificazione e alla segnalazione di un venditore abusivo di abbigliamento contraffatto al quale è stata comminata una sanzione amministrativa di 5 mila euro.