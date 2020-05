Schianto tra una bicicletta e un'Alfa Romeo sulla statale adriatica: il ciclista portato a Torrette

CIVITANOVA - Due incidenti stradale nel giro di poco più di mezz'ora, ieri sulla statale 16 nelle zone tra San Gabriele e Fontespina. Il primo incidente si è verificato poco dopo le 17.30, di fronte ad un gommista. L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale, è avvenuto tra una Alfa Romeo, che viaggiava in direzione Sud ed era condotta da una giovane donna, e un ciclista, un anziano sui 70 anni. L’uomo, dopo il violento impatto, è stato subito soccorso dell’eliambulanza, che è atterrata sul campo sportivo di San Marone. È stato portato all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona: le sue condizioni, come si diceva, sono serie.

Mezz’ora dopo circa secondo incidente, questa volta nel tratto più a Nord della statale adriatica, nelle vicinanze del supermercato Eurospin. Erano circa le 18.15. Per cause che sono in corso di accertamento, una Opel si è scontrata con uno scooter che viaggiava in direzione opposta. Il giovane uomo che si trovava in sella allo scooter, residente a Potenza Picena, è stato soccorso dal 118. Le sue condizioni, almeno secondo i primi riscontri, non sarebbero particolarmente gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA