Truffe, ricettazione e rapine Pregiudicato arrestato, deve scontare sette anni

CIVITANOVA - Accusato di truffe, ricettazione, furti e rapine, arrestato dagli agenti del commissariato di polizia, diretti dal commissario capo Lorenzo Sabatucci, un quarantenne residente a Civitanova. L’uomo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e portato in carcere a Fermo, dove dovrà scontare una pena pari a sette anni e quattro mese di reclusione. L’uomo, segnalato anche alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali. Ai suoi polsi, come detto, sono scattate le manette su ordine della magistratura. Ora dovrà scontare la pena in carcere.