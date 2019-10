Scatena il caos in strada e poi aggredisce un’infermiera in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Nel tardo pomeriggio di martedì a Civitanova Marche, la volante della polizia è intervenuta in via Einaudi per la segnalazione di un uomo, successivamente identificato per un cittadino afghano di 21 anni, che stava dando in escandescenza in strada probabilmente in preda all’alcol. Una volta sul posto gli agenti di Polizia, in collaborazione con una pattuglia dei carabinieri, hanno contattato il personale medico del 118 per il trasporto al pronto soccorso. Il soggetto ha manifestato un atteggiamento aggressivo e violento, sia nei confronti di se stesso, che nei confronti degli operatori e personale medico, tanto da rendere difficilissime le operazioni di contenimento. Durante le fasi dei controlli sanitari infatti, è scagliato con un calcio in volto nei confronti di un’infermiera, la quale ha riportato lesioni giudicate guaribili in alcuni giorni. Il giovane, privo di documenti di identificazione, è stato successivamente accompagnato in commissariato dove è stato identificato. Il ragazzo afghano è risultato in regola con il permesso di soggiorno e domiciliato in Sardegna. Si trovava a Civitanova, a suo dire, per cercare lavoro come cuoco nei ristoranti della zona. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di lesioni e segnalato alla competente autorità per ubriachezza.