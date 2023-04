CIVITANOVA - Corsa contro il tempo per riaprire tutto il lungomare Nord di Civitanova entro la bella stagione. Sono in corso, nel tratto terminale di via IV Novembre, i lavori di riqualificazione della pista ciclabile con la realizzazione dei nuovi marciapiedi. La porzione interessata è di poco inferiore ai 300 metri e riguarda i seguenti stabilimenti balneari: Lido della Polizia, Lido del Carabiniere, La Bussola, Casa Mia (Ex Capolinea) e Caribean. Il cantiere inizia all’altezza del ristorante Il gabbiano e termina proprio in corrispondenza de La Lampara.



APPROFONDIMENTI IL TURISMO Pronta l’area di sosta per i camper a Civitanova, gli ingressi saranno gestiti con un’app

I lavori sono iniziati nella prima settimana di marzo e la ditta, come da capitolato di appalto, avrà 100 giorni naturali e consecutivi per ultimare l’opera a partire dalla data del verbale di consegna. Dunque, salvo intoppi, la nuova veste del lungomare Nord in quel tratto sarà godibile più o meno dal 10 giugno. Ma il sindaco, nel comunicato stampa in cui ha reso noto l’avvio dei lavori, ha indicato la consegna dell’opera entro la fine di maggio. È quello che sperano gli operatori balneari al momento “ingabbiati” dalla recinzione del cantiere. Per ora non sono emersi malumori, anche perché gli stabilimenti in questione sono ancora chiusi e le basse temperature non spingono certo a un apertura anticipata. Ma si avvicinano i lunghi ponti del 25 aprile e del Primo maggio, date in cui solitamente tutti gli chalet risultano operativi. E se dovesse arrivare anche il bel tempo, ecco che arriverebbero i disagi. Sono previste delle passerelle e delle aperture nella recinzione proprio per permettere l’accesso agli stabilimenti, stando a quanto ha dichiarato nei giorni scorsi Gianni Lorenzetti, titolare de La Bussola. La riqualificazione è un intervento atteso per una parte del lungomare Nord che si è sempre sentita un po’ trascurata. Ma è unanime il parere che i lavori sarebbero dovuti iniziare prima.



In realtà quella in corso è una variante di un altro progetto: la prosecuzione della ciclabile verso Nord con il ponte sul fosso Caronte, secondo stralcio di un tratto della Ciclovia Adriatica direzione Porto Potenza. Ma alla fine del 2021 il costo è lievitato a 670mila euro causa aumento materie prima mentre a disposizione c’erano 391mila euro. Così è stata proposta questa variante: riqualificare il tratto in questione (295 metri). Opera appaltata a febbraio a una ditta di Loreto.