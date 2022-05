Lite in strada nella notte tra una coppia e due maghrebini, spuntano i coltelli: aperta un'indagine

CIVITANOVA - Lite in strada tra una coppia del posto e due giovani di origini magrebine, spuntano due coltelli. L’episodio, che ha causato un fuggi fuggi generale e momenti di tensione in centro, è avvenuto qualche giorno fa ed è al centro delle indagini avviate dal commissariato per ricostruire le cause e la dinamica dei fatti e per risalire a chi ha estratto le armi. La scena ha messo in allarme i tanti passanti che verso mezzanotte si trovavano nel centro di Civitanova, tanto che per un momento si è addirittura temuto che le cosse precipitassero.

La vicenda è avvenuta in piena notte in vicolo Nettuno nei pressi dell’istituto di credito che fa angolo con viale Matteotti. In pieno centro, dunque.

Per cause ancora da chiarire un ragazzo e una ragazza della zona, che stavano passando la serata insieme, hanno avuto un diverbio con due giovani, italiani di origini maghrebine, che stavano passeggiando nella zona. Qualche parola di troppo ed ecco che gli animi si sono accesi. Ad un certo punto, come detto, sono spuntati anche due coltelli. C’è stato un fuggi fuggi, con le due coppie che scappavano e i passanti preoccupati per quello che stava succedendo. In quei momenti concitati la ragazza è anche caduta a terra, procurandosi delle ferite.

Sono stati allertati i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e gli agenti del commissariato di polizia, che fortunatamente hanno riportato la situazione nella normalità. La polizia è ancora al lavoro per chiarire il motivo che ha scatenato la furibonda lite in mezzo alla strada. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni e ora le indagini sono in corso per provare a fare luce sui contorni della vicenda, che ha rovinato la serata di molti che erano spasso per le vie del centro il sabato notte. Al riguardo potrebbero rivelarsi utili i filmati delle telecamere di videosorveglianza installati in zona.

