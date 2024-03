Zona industriale, svincolo chiuso a Civitanova per le asfaltature. È traffico caos nelle ore di punta

CIVITANOVA Settimana difficile per i lavoratori che frequentano la zona industriale A di Civitanova. È infatti chiuso per lavori di asfaltatura lo svincolo della superstrada 77. Il cantiere interessa solo una delle due rampe. Per cui è chiusa l’uscita per la zona industriale per chi proviene da Macerata ed è diretto verso Civitanova; chiuso anche l’ingresso verso la superstrada dalla zona industriale in direzione di Civitanova. Sono aperte, invece, le altre due rampe in direzione monti, sia l’uscita che l’ingresso.

La pavimentazione

Si tratta, come detto, di una nuova pavimentazione proprio all’uscita della zona industriale. Chiaramente il cantiere determina lunghe code, soprattutto nelle ore di punta: quindi alle 8 di mattina e dopo le 18. Auto incolonnate lungo la superstrada ma anche sulla provinciale 485, che ne costituisce l’alternativa. Sulla Ss 77, gli incolonnamenti dipendono dal fatto che, nel tratto interessato dai lavori, ci sono restringimenti di corsia e deviazioni sull’altra carreggiata. Per cui si formano code in entrambe le direzioni. Il problema, poi, è che molti automobilisti lamentano la mancanza di una segnaletica preventiva.

L’ordinanza

Se, come sempre, l’area del cantiere è molto ben segnalata, non ci sono cartelli che informano sulla temporanea chiusura dello svincolo, per cui si dovrebbe consigliare l’uscita precedente.

L’ordinanza che determina la chiusura non è presente all’albo pretorio del Comune, come invece succede sempre. Per questo molti di quelli che, per lavoro, entrano ed escono dalla zona industriale sono molto sorpresi. Si tratta di una serie di opere di manutenzione che l’Anas sta portando avanti da tempo. In particolare, in molti ricordano lo scorso autunno. A settembre, dopo lo stop durante il periodo di esodo di vacanze, ripresero i lavori di asfaltatura. Fu chiuso lo svincolo di Civitanova Ovest dopo che, in precedenza, erano stati interdetti al traffico i tratti in corrispondenza delle uscite di Montecosaro, Morrovalle e Corridonia-Macerata sud. Lavori che determinano il doppio senso di marcia in carreggiata opposta. Fu un periodo piuttosto difficile per chi percorre spesso la superstrada 77 da Macerata a Civitanova. Più recenti, invece, le problematiche derivanti dal tremendo incidente in galleria nella zona di Serravalle che determinò la chiusura di un intero tratto della superstrada con deviazioni del traffico pesante addirittura sulla statale 76.