CIVITANOVA Nuovi cestini e pulizia della pavimentazione del lungomare centro, si cercano nuove soluzioni anche per le isole ecologiche. Purtroppo, capita spesso, sia d’estate che nei mesi invernali, che le isole ecologiche siano utilizzate in maniera impropria, con la gente che decide di abbandonarci di tutto. È al lavoro l’assessore Giuseppe Cognigni per trovare una soluzione.





«Diverse volte, già da qualche tempo, i commercianti e i residenti del lungomare centro hanno chiesto il posizionamento di nuovi cestini – ha spiegato l’assessore al decoro urbano Giuseppe Cognigni, facendo riferimento all’intervento di posizionamento di nuovi cestini, avvenuto qualche giorno fa -. Alcuni erano stati posizionati sul lato mare e ora ho provveduto a fare un nuovo acquisto. Quelli che c’erano prima, erano posizionati lì da circa venti anni. Ora i residenti ed i turisti potranno utilizzare questi utilissimi contenitori per piccoli rifiuti, ricordando loro che non devono essere utilizzati per la raccolta dell’umido. Ora stiamo lavorando per l’isola ecologica che si trova sul lungomare centro – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni -, alcune isole ecologiche sono gestite dagli stabilimenti balneari, altre dai condomini del lungomare centro. La situazione è insostenibile. Nonostante il Cosmari pulisca in continuazione, noi lì abbiamo trovato il marciapiede macchiato di olio. Ora provvederemo alla pulizia, ma non è accettabile che la nuova pavimentazione, pagata anche parecchi soldi, debba essere ridotta in quel modo. Non mi sta bene. Tra l’altro, il lungomare centro di Civitanova è uno dei più frequentati nel periodo estivo da residenti e turisti. Dopo l’estate, chiameremo una società per valutare di usare dei prodotti specifici per la pulizia della pavimentazione. Insieme ai tecnici comunali e al Cosmari – ha continuato l’assessore Cognigni - sto decidendo come gestire la situazione delle isole ecologiche sul lungomare. La gente, purtroppo, ci butta dentro di tutto. Non è escluso che verranno rimosse e verrà trovata una nuova soluzione più moderna, per fare in modo che alle isole ecologiche si possa accedere soltanto con una autorizzazione».

Gli arredi



Novità anche per quanto riguarda gli arredi. «Infine, verranno posizionate delle nuove sedute nella zona di piazza Conchiglia. I residenti hanno riferito che nel borgo marinaro ci sono poche panchine e così provvederemo a metterne di nuove» ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni. Tra gli ultimi interventi di riqualificazione effettuati di recente vi sono i lavori di sistemazione dei marciapiedi in via Pigafetta, in zona Fontespina. «Erano quarant’anni che non venivano effettuati lavori in questa via molto frequentata da residenti e turisti» è il commento dell’assessore Cognigni.