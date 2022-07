Frontale tra due auto in piena notte poi nel rimbalzo una ne danneggia altre in sosta

CIVITANOVA - Scontro in piena notte e tanta paura con i vigili del fuoco che sono intervenuti alle ore 4.45 in località Fontespina Via Cristoforo Colombo nel comune di Civitanova Marche per un incidente stradale. Un'autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un'altra proveniente dal senso opposto, urtando anche contro la recinzione della ferrovia, terminando la sua corsa contro auto parcheggiate. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza le auto coinvolte e l’area dell’intervento.