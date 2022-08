Conducente di un furgoncino all'ospedale di Torrette dopo lo schianto con un trattore

CIVITANOVA - Furgoncino contro un trattore: un uomo trasportato all'ospedale di Torrette. E' successo questa mattina, intorno alle 13, tra Civitanova Alta e Montecosaro. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i due mezzi si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il conducente del furgoncino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del ferito, hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette ad Ancona.