Puzza di bruciato e poi le fiamme: incendio improvviso distrugge una Multipla parcheggiata

CIVITANOVA – Auto in fiamme nella notte, l’incendio sveglia i residenti. Fiamme altissime, distrutta una Fiat Multipla. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 2 in via Sabotino, nella zona Sud di Civitanova. Poco prima si era sentito odore di bruciato e ad un certo punto è divampato l’incendio da una Fiat Multipla, alimentata a metano, che era stata parcheggiata sotto casa dalla proprietaria, una signora di 65 anni. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato le fiamme e spento l’incendio. Fortunatamente le fiamme, seppure altissime, non hanno danneggiato altre auto.

