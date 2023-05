CIVITANOVA - Ventenne travolta da un treno merci, restituita la salma ai genitori. Dalle indagini confermata l’ipotesi dell’incidente. Per la Procura quello accaduto alle prime ore del mattino di mercoledì è stato un tragico incidente, nessun dubbio sulla ricostruzione dei fatti e nessuna responsabilità da parte di terze persone. Per questo motivo il pubblico ministero di turno Enrico Barbieri ha ritenuto non necessaria l’autopsia e ha firmato il nulla osta per la restituzione della salma di Salima El Montassir ai genitori.

Gli ultimi momenti di vita della ventenne nata in Italia e residente a Cles, in provincia di Trento, da genitori marocchini sono stati ripresi dal cellulare di un residente. Da quanto emerso Salima era arrivata a Civitanova da qualche tempo, la sera prima di morire era in compagnia di un ragazzo, italiano residente a Ferrara ma di origine straniera. I due presumibilmente hanno trascorso la serata insieme poi verso le 5 del mattino si erano diretti verso la stazione.

Pochi attimi prima un uomo che vive nelle vicinanze della stazione, svegliato dai rumori di una macchina e da alcune voci che provenivano dalla strada, si è alzato e si è affacciato, ha visto la coppia e ha iniziato a filmare con il proprio cellulare ignaro della tragedia che si sarebbe consumata di lì a poco.

Dal video si vedrebbe la ragazza che invece di passare per il sottopasso di via Buozzi scavalca la recinzione che separa i binari dalla strada. Pochi attimi dopo si vede sopraggiungere il treno merci. Il filmato non riprende l’impatto, ma quando la polizia è arrivata sul posto il giovane che era con Salima ha raggiunto gli agenti e a loro ha riferito di aver cercato la 20enne senza riuscire a trovarla. La Procura ha aperto un fascicolo a modello 45 (atti non costituenti notizia di reato), verrà analizzata la scatola nera del treno, ma la drammatica dinamica sembrerebbe dunque chiara.