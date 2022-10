CIVITANOVA - Furto in una villa del centro mentre i proprietari dormono, il responsabile rintracciato e arrestato dai carabinieri guidati dal sottotenente Cristian Mucci. Si tratta di un tunisino senza fissa dimora. L’episodio era avvenuto lo scorso 15 agosto, di notte, quando l’uomo, un trentottenne disoccupato e senza fissa dimora, si era intrufolato in una villa del centro, dopo aver scavalcato la recinzione della casa.

All’interno c’erano i proprietari, che in quel momento stavano dormendo. Il topo d’appartamento si è impossessato di una borsa, all’interno c’erano un centinaio di euro in contanti ed un dispositivo iPad. I proprietari, non appena si erano accorti di quanto accaduto mentre stavano dormendo, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il furto subito. Nel pomeriggio dell’altro ieri i militari della stazione dei carabinieri di Civitanova, a conclusione dell’attività d’indagine condotta conseguentemente alla denuncia, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare emessa dal Tribunale del Riesame di Ancona, hanno tratto in arresto il tunisino riconosciuto per strada e ritenuto responsabile del furto nella villa. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Montacuto.