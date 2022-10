Padre di due figli muore in casa. Si è impiccato, il borgo di Offagna è sotto choc

OFFAGNA - Un dramma maturato lentamente dentro al cuore. Un tarlo silenzioso che l’ha scavato nel profondo e che non è riuscito a condividere neanche con le persone che amava di più al mondo, i suoi due figli. Un dolore diventato così grande da non lasciargli intravedere altra soluzione se non mettere fine alla propria esistenza. Così un operaio di Offagna si è tolto la vita impiccandosi.

Il dramma nell'abitazione di famiglia

Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nell’abitazione di famiglia. Ieri, la terribile notizia si subito diffusa in paese, una comunità piccola in cui tutti si conoscono almeno di vista. Ignote al momento le ragioni che possono aver indotto l'operaio, persona rispettata e benvoluta, all’apparenza senza problemi di salute o familiari, a compiere l’estremo gesto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.