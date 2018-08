La figlia intercetta l'auto rubata ai genitori e "guida" i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Nota l'automobile rubata appena un'ora prima ai suoi genitori e chiama immediatamente i carabinieri. Poi, un attimo dopo aver chiuso la chiamato con il 112, vede un individuo salirci a bordo e andarsene, come se fosse la sua. Scatta l'inseguimento. La ragazza è stata messa in contatto direttamente con la pattuglia dei carabinieri: stavano a due passi, ma erano bloccati al passaggio a livello. I militari dell'Arma sono riusciti ad intercettare la macchina, sulla base della testimonianza e delle indicazioni fornite dalla figlia della coppia derubata. E, poco dopo, sono riusciti a bloccare l'auto. A bordo della Mercedes c'erano due uomini, che sono stati portati nella caserma di via Carnia per l'identificazione. Si tratta di due uomini di nazionalità tunisina, uno di 32 anni e l'altro minorenne. Era proprio quest'ultimo che si era messo alla guida della macchina oggetto di furto.