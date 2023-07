CIVITANOVA - Auto contromano in superstrada per poco non finisce addosso alla Volante del commissariato di polizia, patente ritirata a un uomo di 75 anni e fermo amministrativo alla sua macchina. Agli agenti l’anziano automobilista ha detto di essersi confuso. La polizia era intervenuta lungo la superstrada per la segnalazione di un monopattino che ha sfiorato l’incidente con un’auto che sopraggiungeva. È quanto accaduto l’altra notte, quando lungo la superstrada Valdichienti è stata segnalata la presenza di uno straniero che procedeva a bordo del monopattino elettrico.

Non è la prima volta che arrivano segnalazioni del genere in superstrada da quando il monopattino è diventato un mezzo comune a tanti e usato per spostarsi da un punto all’altro della città. Sul posto sono arrivate immediatamente due Volanti del commissariato di polizia. L’uomo, effettivamente, è stato trovato fermo nei pressi della piazzola di sosta, poco prima dello svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente.

Mentre gli uomini di una delle due Volanti fermavano, identificavano e scortavano lo straniero in sicurezza fuori dalla superstrada Valdichienti, l’altra macchina della polizia ha continuato lungo la superstrada. Improvvisamente però, un’auto sopraggiungeva contromano, transitando lungo la corsia di sorpasso. Soltanto per poco, grazie alla prontezza di riflessi dell’agente alla guida, non è finita addosso alla Volante, con gli uomini del commissariato all’interno che segnalavano in tutti i modi all’automobilista di fermarsi immediatamente.

L’uomo alla guida, come si diceva un 75enne, non si è fermato subito. Poco dopo è stato raggiunto dagli agenti. Alla polizia ha riferito di essersi confuso allo svincolo. Era effettivamente confuso, così la polizia ha allertato una ambulanza. L’uomo è stato controllato, ma per lui è scattato il ritiro della patente di guida. Fortunatamente nessun altro mezzo è stato coinvolto.