CIVITANOVA Colletta alimentare nei supermercati di Civitanova, raccolti in un anno 6.681 chili di prodotti alimentari. Più del 10% dei beni alimentari rispetto all’anno scorso, in un periodo storico dove è ben noto che i prezzi dei generi alimentari siano molto più alti. A rendere noti, con soddisfazione, sottolineando la grande generosità dei civitanovesi, i numeri della raccolta è Angelo Gaglioppa, referente locale della Colletta Alimentare.

La generosità





«La cosa più grande è stata la generosità della gente. Abbiamo raccolto più del 10% dei prodotti alimentari in un anno in cui i prezzi, come sappiamo, sono aumentati – ha detto Angelo Gaglioppa – E questo è ancora più significativo. È un bellissimo risultato. C’è stata una moltitudine di popolo che ha voluto fare il volontario: tante associazioni, tanti giovani. Voglio ringraziare la Protezione Civile che con il Comune ci ha aiutato nel trasporto, la Prisma Logistica e Damar 2. Ringrazio la Caritas, la Pars, il Rotary, gli scout, l’associazione carabinieri e anche i supermercati che hanno donato.

L'olio

L’olio è stato uno dei beni più raccolti insieme alla pasta, che ha un valore psicologico: anche con un pacco di pasta da mezzo chilo si è voluto partecipare alla raccolta. Un grazie a tutti i volontari e ai collaboratori» ha concluso Angelo Gaglioppa. Nel supermercato SpazioConad sono stati raccolti 1276 chili di generi alimentari (1369 chili lo scorso anno), Coop 971 chili (862 chili nel 2022), Coal 533 chili (461 chili nel 2022), Eurospin zona Sud 888 chili (723 chili nel 2022), Eurospin zona Nord 950 chili (809 chili lo scorso anno), Lidl 775 chili (801 chili nel 2022), Conad 768 chili (694 chili nel 2022), Tigre 520 chili (373 chili nel 2022).

«La raccolta è stata organizzata dal Banco Alimentare e come amministrazione abbiamo voluto dare un mano attraverso il furgone della Protezione Civile, che ha raccolto i pacchi dai supermercati, dando anche visibilità alla raccolta – ha detto l’assessore ai servizi sociali, Barbara Capponi, che più volte ha preso parte all’iniziativa di solidarietà – Sono stati coperti tutti i supermercati principale di Civitanova con un aumento dei chili di alimentari che sono stati donati. Tanti i giovani volontari, tra cui gli scout e quelli dell’oratorio salesiano, che hanno partecipato e si sono messi a disposizione».