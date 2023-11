Macerata, i ladri mettono a soqquadro la casa e alla fine "si accontentano" di lasagne e pomodori arrosto

MACERATA – Colpo in casa di una settantaduenne, i ladri fanno sparire anche le lasagne e i pomodori arrosto che erano conservati nel congelatore. Non trovando di meglio hanno evidentemente pensato bene di portare via le prelibatezze culinarie preparate dalla padrona di casa, che è la mamma della ex presidente della Croce Verde e che lavora in una agenzia di viaggio a Civitanova, Elisabetta Biagiola.

I ladri, dopo essersi arrampicati, sono entrati passando da una finestra, che è stata scardinata, e in questo modo hanno raggiunto l’appartamento che si trova al secondo piano di un palazzo nella frazione di Villa Potenza.

Una volta dentro, indisturbati, hanno messo a soqquadro le varie stanze della casa. Ma non hanno trovato nulla di che: a quel punto, hanno aperto il congelatore e hanno portato via le lasagne e i pomodori arrosto che erano conservati lì dentro. «Per fortuna in casa non c’era nessuno – ha raccontato la figlia della signora derubata, Elisabetta Biagiola - Mamma è stata fuori casa per qualche giorno, per cui potrebbe essere stato sabato o domenica. A parte lasagne e pomodori, hanno preso poco perché è già la terza volta che passano. Nessuno ha sentito niente». Subito sono stati allertati i carabinieri, che sono al lavoro per fare luce sull’accaduto: è già la terza volta che dei malviventi fanno visita all'appartamento della signora.