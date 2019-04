Causa un incidente centra â€‹un'auto in sosta e fugge: caccia al pirata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Prima causa un incidente, poi carambola su una terza vettura e infine scappa senza lasciare tracce. Sull’episodio, avvenuto ieri sera attorno alle ore 20, stanno indagando i carabinieri civitanovesi per risalire alla persona alla guida dell’auto pirata. La carambola è avvenuta in via Delle Fosse, dove lo sconosciuto ha urtato prima una vettura in sosta e poi, nella carambola ha toccato anche un’auto che stava transitando proprio in quel momento. Nell’impatto con la prima auto è rimasto lievemente ferita una persona che era all’interno della vettura. Lo sconosciuto, però, ha ignorato ogni cosa e si è subito allontanato. I carabinieri, intervenuti sul posto hanno avviato le ricerche affidandosi anche alle telecamere del posto.