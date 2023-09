CIVITANOVA Il miglior modo di promuovere la bicicletta come stile di vita è pedalare. Così tre ambasciatori della mobilità sostenibile hanno deciso di partire da Civitanova per raggiungere Bruxelles. 1.700 chilometri da percorrere in 14 giorni con altrettante tappe dove sarà promossa la città capofila del progetto, proprio Civitanova.



Il progetto



Si chiama “Bike long ride Marche-Europe” e partirà dal Varco sul Mare domenica prossima. Ieri, in sala giunta, l’illustrazione dell’evento. A parlarne, Mauro Fumagalli, fondatore di MarcheLifeClub, l’associazione organizzatrice. Sarà anche uno dei tre ciclo-ambasciatori: gli altri due sono Carlo Luzi e Franco Tresoldi. Insieme a lui il vicesindaco Claudio Morresi, l’assessore alla mobilità, Roberta belletti, quella al turismo, Manola Gironacci, Sandro Mancini, guida escursionistica della Fiab Marche, Siria Carella del Gruppo Sportivo Fontespina e il consigliere comunale Piero Croia. A Bruxelles, i tre ciclo-ambasciatori consegneranno un documento sulla ciclabilità e sul turismo in bici in Italia. Per questo collabora anche il Team Europa, composto dal vicesindaco Morresi e dai consiglieri Giorgio Pollastrelli e Lavinia Bianchi. Il tour prevede 1.700 km in 14 tappe, attraversando 4 Paesi e organizzando 5 convegni e numerosi incontri con le comunità, le autorità locali e le associazioni di promozione della bicicletta. L’obiettivo è quello di ribadire l’importanza del cicloturismo nel promuovere i territori e le sue eccellenze, attraverso lo sviluppo della bike economy e della mobilità ciclistica, valorizzando prodotti tipici, consorzi turistici, strutture ricettive, aziende dell’enogastronomia e distretti produttivi. Alla partenza, prevista alle 9, prenderà parte Gioia Bartali, nipote del campione, come madrina dell’evento.

Civitanova Sport Live

«Non posso che complimentarmi con Mauro Fumagalli – ha detto Morresi, per questa che definisco un’impresa che si svolgerà in concomitanza con la giornata dedicata a tutti gli sport cittadini “Civitanova Sport Live” e che vedrà la presenza in città di tantissime associazioni, ragazzi, famiglie, tutti insieme e uniti per lo sport. Siamo mossi da passione, gambe e cuore – ha ribadito – senza tralasciare l’obiettivo di lasciare un segno concreto nel mondo del cicloturismo e della mobilità sostenibile mettendo a disposizione la nostra professionalità nell’intercettare azioni che possano portare beneficio al nostro Paese. Pedaleremo per promuovere il cicloturismo e affermare quanto sia importante questo segmento per migliorare la vita di tutti». L’assessore Gironacci ha ricordato che «dal 2019 il Comune ha iniziato a sostenere e promuovere il cicloturismo» mentre l’assessore Belletti ha messo in evidenza l’importanza dell’evento come vetrina per la città. Il Bike Long ride sarà anticipato, sabato da un convegno alla palazzina Liberty del Lido Cluana.